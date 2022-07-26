МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Необходимо расширить газификацию регионов России, а также укрепить внутренний спрос на энергоресурсы, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

"Все больше российских семей должны получить надежный и относительно недорогой источник тепла и энергии", — сказал он в ходе стратегической сессии по энергетике.

Премьер в частности отметил, что важно поддержать создание и развитие крупных проектов нефтегазохимии, поскольку российской промышленности потребуются дополнительные поставки пластика, полимеров и другой профильной продукции. Он также подчеркнул необходимость развивать производство сжиженного природного газа внутри страны, чтобы повысить мобильность ресурсов, а также облегчить выход на новые рынки сбыта.

"Еще один сегмент расширения внутреннего спроса — газомоторное топливо", — отметил глава правительства. По его словам, расширение использования этого вида топлива на рынке РФ снизит транспортные расходы компаний и населения, а также уменьшит загрязнение воздуха в городах.

Мишустин также добавил, что России важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых экспортных потоков с запада на восток и обратно.

Он напомнил, что сейчас предстоит серьезно диверсифицировать экспорт российских энергоресурсов, прежде всего за счет его переориентации в Азиатско-Тихоокеанский регион, но с сохранением торговых связей с дружественными странами на прежних площадках.

"Для этого необходимо развивать транспортную инфраструктуру, строить новые и развивать действующие газо- и нефтепроводы, модернизировать железнодорожное сообщение, ну и, конечно, создавать портовые мощности и перевалочные базы. В перспективе не менее важно сформировать возможность для быстрой смены направлений сырьевых потоков с запада на восток и обратно", — пояснил премьер.