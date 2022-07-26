МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американская Cheniere Energy Inc будет поставлять миллион тонн СПГ ежегодно — в течение 20 лет, начиная с 2026 года — государственной энергетической компании Таиланда PTT в течение 20 лет, говорится в пресс-релизе Cheniere. Bloomberg: спотовые цены на СПГ в Азии подходят к рекордному с марта уровню

"Cheniere Energy, Inc. объявила сегодня, что ее дочерняя компания Corpus Christi Liquefaction заключила долгосрочное соглашение о продаже и покупке сжиженного природного газа ("СПГ") с PTT Global LNG Company Limited, дочерней компанией PTT Public Company Limited, крупнейшей государственной многонациональной энергетической компании Таиланда", — говорится в сообщении.

Согласно договору купли-продажи, PTT согласилась приобретать у "дочки" Cheniere миллион тонн СПГ в год в течение двадцати лет, начиная с 2026 года. Договор предусматривает сочетание поставок на условиях фри-борт (FOB) и с доставкой с судна (DES).

Закупочная цена СПГ по договору индексируется на цену траспортно-распределительного узла природного газа Генри-Хаб в сочетании с фиксированной платой за сжижение. К концу этого года суммарная приемная мощность регазификационных терминалов СПГ компании PTT достигнет 19 миллионов тонн в год.

Cheniere Energy — крупнейший производитель и экспортер сжиженного природного газа США. Компании принадлежит терминал Sabine Pass в штате Луизиана, в рамках которого работают шесть производственных линий проектной мощностью около 30 миллионов тонн СПГ в год.

Кроме того, в штате Техас у компании расположен проект Corpus Christi, в рамках которого введены в эксплуатацию три линии мощностью 15 миллионов тонн в год. При этом планируется расширить мощность этого завода на примерно 10 миллионов тонн СПГ в рамках проекта Corpus Christi Stage III, который подразумевает строительство еще 7 линий сжижения средней тоннажности (около 1,49 миллиона тонн СПГ в год каждая).