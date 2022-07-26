ВАРШАВА, 26 июл — ПРАЙМ. Польша не опасается остаться без газа после заявления "Газпрома", но цены могут вырасти, заявил журналистам пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер журналистам. "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens

"В связи с тем, что правительство "Права и справедливости" в начале своей первой каденции, после 2015 года, приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет", — сказал Мюллер. "В то же время, конечно, каждое решение "Газпрома", касающееся ограничения поставок в Европу, может привести к повышению цен на газ и повышению цены энергии", — добавил он.

"Газпром" в понедельник информировал, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля составят не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть не более 20% мощности магистрали.

Президент России Владимир Путин 19 июля подробно прокомментировал ситуацию вокруг работы "Северного потока" в условиях санкций. Он пояснил, что в нормальном режиме для обеспечения поставок газа по нему задействованы шесть газоперекачивающих агрегатов Siemens, один из которых находится в резерве, но сейчас работают только два агрегата. При этом, как рассказал Путин, примерно 26 июля одна из этих машин должна также отправиться на регламентный ремонт, то есть без турбины из Канады рабочим останется только один ГПА. "Газпром" получил от Siemens документы по турбине от канадских властей

"Газпром" 25 июля сообщил, что получил от Siemens документы от властей Канады, но вопросы остаются, в том числе и по санкциям Евросоюза и Великобритании, и решение этих вопросов важно как для возвращения в Россию отремонтированного двигателя для "Северного потока", так и для срочного капремонта других двигателей, у немецкой компании в очередной раз запрошена незамедлительная поддержка в предоставлении документов.

"Северный поток" — основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу — возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ограничение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Так, Канада лишь 10 июля объявила о разрешении вывезти из страны один из них.