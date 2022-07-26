26 июля — ПРАЙМ. Цены на природный газ в США во вторник подскочили к 14-летнему максимуму на прогнозах жаркой погоды и более высокого, чем ожидалось, спроса в течение двух следующих недель. Кроме того, котировки получают поддержку на сомнениях в устойчивости поставок российского газа в Европу, а также ввиду рекордно высоких цен на уголь сообщает агентство Рейтер. Фьючерсы на газ в США продолжают расти

За истекший период июля котировки прибавили 69%. Цены могут продемонстрировать самый сильный месячный рост с сентября 2009 года, когда природный газ подорожал на 63%.

Около 13.08 по Гринвичу августовские фьючерсы на природный газ во вторник на NYMEX подорожали на 42,4 цента, или 4,9%, до 9,151 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на максимум закрытия с августа 2008 года. Ранее в ходе сессии ближайшие контракты на природный газ достигли максимума с 24 июля 2008 года.

Августовские фьючерсы на газ уже вторую сессию подряд торгуются с рекордно высокой премией по сравнению с котировками сентябрьских контрактов. Сентябрьские фьючерсы на природный газ подорожали на 49 центов, до 9,07 доллара за млн БТЕ. Экспирация августовских контрактов на природный газ произойдет в среду.

За истекший период этого года природный газ вырос в цене на 150%.

В Европе природный газ торговался около 55 долларов за млн БТЕ, а в Азии — примерно по 39 долларов за млн БТЕ. Цены на природный газ в Европе подскочили примерно на 10% на ожиданиях дальнейшего сокращения поставок из России по "Северному потоку-1"