МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер посетил Москву, чтобы провести переговоры по энергетической политике, рассказала в беседе со Spiegel его жена Соен Шредер-Ким. "А зачем ныть?": читатели Le Figaro высмеяли лицемерие властей Евросоюза

Ранее бывший политик сообщил, что находится "в отпуске" в российской столице и планирует пробыть там несколько дней.

Его супруга отметила, что "он не в отпуске, а ведет переговоры об энергетической политике в Москве".

По информации другого источника издания, пожелавшего остаться неназванным, Шредер прилетел в столицу России с пересадкой в Баку в воскресенье, 24 июля, и должен уехать во вторник, 26 июля. Основная цель визита — переговоры о поставок по газопроводу "Северный поток".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит Шредера в Москву, заявил, что его встреча с Владимиром Путиным не планируется, но при этом их контакты не исключаются.

"Газпром" с 27 июля снизит суточную производительность "Северного потока" до 33 миллионов кубометров газа и будет поставлять лишь 20% от плановой мощности магистрали. Компания останавливает еще один турбинный агрегат, который перекачивает топливо. На этом фоне газ в Европе вырос в цене больше чем на 12%, превысив отметку в $1890 за тысячу кубометров.