МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Правительство Украины одобрило обращение к США о предоставлении "газового ленд-лиза", сообщил во вторник украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, помощь потребуется для стабильного прохождения отопительного сезона.
"Подготовка к самой сложной зиме в нашей истории продолжается, и в этой подготовке мы ищем все возможные инструменты, чтобы быть готовыми к любым сценариям", — написал премьер в Telegram-канале.
Ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявила, что рассчитывает на помощь государства и просит у кабмина субсидию в 150 миллиардов гривен (около 5 миллиардов долларов США) на закупку газа для отопительного сезона.
https://1prime.ru/energy/20220726/837613001.html
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