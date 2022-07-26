БУДАПЕШТ, 26 июл — ПРАЙМ. Юридическая сила решения стран Евросоюза о снижении потребления газа на 15% сомнительна, оно вредно, необоснованно, невыполнимо и игнорирует национальные интересы Венгрии, заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто. Министры энергетики ЕС достигли соглашения по сокращению спроса на газ

Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.

"Венгрия единственная, кто голосует против этого указа, потому что предложение полностью игнорирует интересы венгерского народа… Это необоснованное, бесполезное, невыполнимое предложение… служащее чисто коммуникативным целям и для сохранения авторитета некоторых западных политиков", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.

По словам Сийярто, юридическая сила подобного предложения сомнительна, поскольку оно создает странную правовую ситуацию, "когда вопросы энергетики одной страны определяются другой страной".

"С нашей точки зрения, в договорах о Евросоюзе четко прописано, что составление энергетического баланса государств-членов является национальной компетенцией, то есть только государство-член может решать, сколько какого энергоносителя оно использует для своей собственной деятельности. Безопасность энергоснабжения также является национальной компетенцией, ответственность за это не лежит на Еврокомиссии", — заявил Сийярто.

Он также добавил, что подобное предложение вредно, поскольку может сложиться ситуация, когда в венгерских резервуарах есть газ, но венгры не могут его использовать, "потому что так решил кто-то в Брюсселе".

Глава венгерского МИД также обратил внимание, что первые сообщения о принятии решения появились в немецких СМИ еще до заседания. Венгрия планирует экспортировать российский газ по южному направлению

"Эту историю можно было бы сравнить с концептуальным судом, учитывая, что в прениях прозвучали только первые выступления, когда немецкое информационное агентство уже раструбило на весь мир о том, что энергетический совет принял постановление. Это немного похоже на то, когда вердикт пишется заранее, и процедура должна быть разыграна, как театр", — отметил он.

Ранее Сийярто уже критиковал предложение Еврокомиссии и заявлял, что оно противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Венгрия, по его словам, все же готова будет рассмотреть инициативу, но только если получит официальное письменное предложение.