Глава МИД Венгрии усомнился в юридической силе решения Европы снизить спрос на газ на 15%
БУДАПЕШТ, 26 июл — ПРАЙМ. Юридическая сила решения стран Евросоюза о снижении потребления газа на 15% сомнительна, оно вредно, необоснованно, невыполнимо и игнорирует национальные интересы Венгрии, заявил журналистам глава МИД страны Петер Сийярто.
Министры энергетики стран ЕС согласовали новый регламент добровольного сокращения потребления природного газа в ЕС как минимум на 15% по сравнению со средним потреблением за предыдущие пять лет. Кроме того, был согласован механизм оповещения ЕС (EU Alert), который может быть активирован в случае серьезной нехватки газа в хранилищах или чрезвычайно высокого спроса на газ путем установления обязательного целевого показателя снижения на уровне 15%.
"Венгрия единственная, кто голосует против этого указа, потому что предложение полностью игнорирует интересы венгерского народа… Это необоснованное, бесполезное, невыполнимое предложение… служащее чисто коммуникативным целям и для сохранения авторитета некоторых западных политиков", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания. Трансляция велась в его аккаунте в соцсетях.
По словам Сийярто, юридическая сила подобного предложения сомнительна, поскольку оно создает странную правовую ситуацию, "когда вопросы энергетики одной страны определяются другой страной".
"С нашей точки зрения, в договорах о Евросоюзе четко прописано, что составление энергетического баланса государств-членов является национальной компетенцией, то есть только государство-член может решать, сколько какого энергоносителя оно использует для своей собственной деятельности. Безопасность энергоснабжения также является национальной компетенцией, ответственность за это не лежит на Еврокомиссии", — заявил Сийярто.
Он также добавил, что подобное предложение вредно, поскольку может сложиться ситуация, когда в венгерских резервуарах есть газ, но венгры не могут его использовать, "потому что так решил кто-то в Брюсселе".
Глава венгерского МИД также обратил внимание, что первые сообщения о принятии решения появились в немецких СМИ еще до заседания.
"Эту историю можно было бы сравнить с концептуальным судом, учитывая, что в прениях прозвучали только первые выступления, когда немецкое информационное агентство уже раструбило на весь мир о том, что энергетический совет принял постановление. Это немного похоже на то, когда вердикт пишется заранее, и процедура должна быть разыграна, как театр", — отметил он.
Ранее Сийярто уже критиковал предложение Еврокомиссии и заявлял, что оно противоречит заявлениям западноевропейских политиков о том, что их страны больше не зависят от российских энергоресурсов. Венгрия, по его словам, все же готова будет рассмотреть инициативу, но только если получит официальное письменное предложение.
https://1prime.ru/energy/20220726/837614186.html