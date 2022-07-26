"Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям
"Нафтогаз Украины" заявил о дефолте по еврооблигациям
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" сообщил, что правительство пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив ему платить по евробондам.
"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза"… В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям… В свою очередь, кабинет министров Украины не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Нафтогаза".
Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.
https://1prime.ru/energy/20220726/837614835.html
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