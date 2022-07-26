МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" сообщил, что правительство пошло на дефолт по еврооблигациям компании, запретив ему платить по евробондам. "Нафтогаз Украины" попросил держателей его евробондов отсрочить выплаты

"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза"… В своем официальном письме правительству национальная компания указала на наличие на ее счетах средств, достаточных для выплат по еврооблигациям… В свою очередь, кабинет министров Украины не предоставил должностным лицам "Нафтогаза" разрешения выполнить обязательства перед держателями еврооблигаций по осуществлению необходимых платежей для уплаты основной суммы и процентов (по выпуску 2022) и процентов (по выпуску 2024 года)", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Нафтогаза".

Ранее держатели еврооблигаций "Нафтогаза Украины" не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.