МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китай выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении закупок российских нефти и газа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь. США разработали санкции против страхователей нефтяных и газовых танкеров

"Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции", — подчеркнул он в ходе брифинга.

Дипломат заявил, что сотрудничество России и Китая не направлено против третьих лиц и не будет подорвано внешними силами. По его словам, Пекин поддерживает "нормальное" сотрудничество с Москвой, в том числе в торговле, основанное на взаимоуважении и равенстве.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, сенатор от республиканцев Марко Рубио выдвинул проект закона, предполагающий введение санкций против всех компаний, занимающихся страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или СПГ из России в Китай. Издание отмечает, что законопроект противоречит политике администрации президента США Джо Байдена и имеет мало шансов на одобрение в Сенате.