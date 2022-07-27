МИД Китая назвал санкции на покупку российского топлива незаконными
МИД Китая выступил против односторонних санкций США на закупку нефти и газа у России
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Китай выступает против незаконных односторонних санкций США в отношении закупок российских нефти и газа, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.
"Мы решительно выступаем против незаконных односторонних санкций и применения экстерриториальной юрисдикции", — подчеркнул он в ходе брифинга.
Дипломат заявил, что сотрудничество России и Китая не направлено против третьих лиц и не будет подорвано внешними силами. По его словам, Пекин поддерживает "нормальное" сотрудничество с Москвой, в том числе в торговле, основанное на взаимоуважении и равенстве.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, сенатор от республиканцев Марко Рубио выдвинул проект закона, предполагающий введение санкций против всех компаний, занимающихся страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или СПГ из России в Китай. Издание отмечает, что законопроект противоречит политике администрации президента США Джо Байдена и имеет мало шансов на одобрение в Сенате.
https://1prime.ru/energy/20220727/837619799.html
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