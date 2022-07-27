"Юнипро" увеличило выработку электроэнергии во втором квартале
Электростанции "Юнипро" увеличили выработку электроэнергии во втором квартале на 20 процентов
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" во втором квартале 2022 года увеличили выработку электроэнергии на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,898 миллиарда кВт.ч электроэнергии, сообщила компания.
В январе-июне 2022 года электростанции компании выработали 26,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,1%.
"Увеличение выработки в первом полугодии 2022 года, связанное, главным образом, с ростом электропотребления, является продолжением тенденции, начавшейся в первом квартале текущего года", — поясняет компания.
Производство тепловой энергии составило 1058,6 тысячи Гкал, снизившись на 15% в годовом выражении, что в сообщении объясняется метеорологическими условиями.
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
https://1prime.ru/energy/20220727/837620257.html
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