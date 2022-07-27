МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Электростанции "Юнипро" во втором квартале 2022 года увеличили выработку электроэнергии на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 11,898 миллиарда кВт.ч электроэнергии, сообщила компания. Поставки российского газа по "Северному потоку" упали до 18% мощности

В январе-июне 2022 года электростанции компании выработали 26,6 миллиарда кВт.ч электроэнергии, увеличив этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,1%.

"Увеличение выработки в первом полугодии 2022 года, связанное, главным образом, с ростом электропотребления, является продолжением тенденции, начавшейся в первом квартале текущего года", — поясняет компания.

Производство тепловой энергии составило 1058,6 тысячи Гкал, снизившись на 15% в годовом выражении, что в сообщении объясняется метеорологическими условиями.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.