МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе превзошел все ожидания, и та решила пойти на "вынужденные меры" — ослабление собственных запретов по поводу использования "грязных" энергоресурсов, сообщают обозреватели издания "Синьхуа". American Thinker: антироссийские санкции на нефть работают на Москву

Ища пути преодоления энергетического кризиса, государства Евросоюза объявили о возобновлении работ на заброшенных угольных электростанциях. По мнению международных обозревателей, такие "вынужденные меры", направленные на облегчение экономических трудностей, идут вразрез с программой развития альтернативных источников энергии и препятствуют достижению цели углеродной нейтральности к 2050 году. Это, как пишет издание — "политика двойных стандартов".

Мировое сообщество также обеспокоено чрезвычайными мерами Евросоюза в области энергетики. Многие считают, что ослабление собственных запретов Европейским Союзом резко контрастирует со строгими требованиями, которые он предъявляет к другим странам в области сокращения выбросов углекислого газа.

"Политика Евросоюза направлена на устранение симптомов, а не глубинных причин, что вызывает разочарование", — говорится в статье.

Кенийский ученый Кавинс Адхилл подчеркнул, что санкции Европейского Союза против России "обречены на провал". Европа пытается добиться энергетической безопасности, но возвращается к ископаемым энергоносителям. Это серьезно противоречит мерам борьбы с глобальным изменением климата.

"Европейские страны, которые являются основными бенефициарами углеродного загрязнения, приняли энергетическую политику, оказывающую существенное влияние на стремления к защите окружающей среды. Это является проявлением двойных стандартов", — добавил он.

Американский экономист Джеффри Сакс считает, что виновником кризиса вокруг Украины является Вашингтон.

"Ключевой причиной роста цен на энергоносители являются антироссийские санкции, а не политика сокращения выбросов углекислого газа. Путь, который выбрала Европа, в результате привел к рецессии", — заявил он. "А зачем ныть?": читатели Le Figaro высмеяли лицемерие властей Евросоюза

Старший научный сотрудник Кафедры окружающей среды и общества Королевского института международных отношений Го Цзянвэнь в интервью информационному агентству "Синьхуа" несколько дней назад заявил, что "продолжительность энергетической дилеммы Европы может превзойти ожидания и привести к значительной инфляции в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

По мнению эксперта по энергетике и изменению климата из Уорикского университета в Великобритании Кэролин Куземко, ответ на вопрос о том, как повлияют новые меры на выполнение Евросоюзом плана сокращения выбросов "во многом зависит от того, насколько холодной будет эта зима, сколько угля будет использовать Европа, и как быстро будут внедрены новые технологии использования возобновляемых источников энергии".

Для того, чтобы преодолеть энергетический кризис, ЕС стремится увеличить импорт ископаемых энергоносителей альтернативных поставщиков, а это может не только вызвать такие проблемы, как повышение стоимости и увеличение сроков строительства, но и привести к сокращению инвестиций Евросоюза в возобновляемые источники энергии, а также увеличению зависимости Европы от ископаемого топлива.

"Подобные меры могут значительно задержать переход Европы к экологически рациональной энергетике",- резюмировал итальянский профессор экономики окружающей среды Андреа Зати.

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