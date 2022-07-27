МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупнейшие компании Германии, в частности, BASF SE, планируют сокращение производства аммиака из-за роста цен на газ в Европе и мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Раскрыты потери стран Европы в случае полного отказа от российского газа

Так, производитель удобрений Yara, который управляет третьим по величине в Германии предприятием по производству аммиака в Брунсбюттеле, рассказал, что его производство по всей Европе в настоящее время на 27% ниже мощности из-за резкого роста цен на газ.

"BASF, крупнейшая в мире химическая компания, рассматривает возможность дальнейшего сокращения производства аммиака в связи с ростом цен на природный газ, что может иметь последствия для всех сфер — от сельского хозяйства до производства газированных напитков", — сообщили источники агентства.

Помимо этого, крупнейший в Германии производитель аммиака SKW Piesteritz и четвертый по размерам Ineos также сообщили о том, что не исключают сокращения производства в связи с перебоями в поставках российского газа.

Биржевые цены на газ в Европе с начала недели бурно растут. В понедельник компания "Газпром" заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины фирмы Siemens на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по газопроводу "Северный поток" с 27 июля будут охватывать не более 33 миллионов кубометров в сутки. И действительно, по данным газовых операторов, поставки в этот день составляют менее 20% максимальной мощности трубопровода.

И если по итогам пятницы расчётная цена фьючерсов на поставку газа в августе на лондонской бирже ICE составила 1686 долларов за тысячу кубометров, то ранее в среду котировки превысили 2300 долларов, прибавляя только с начала сегодняшних торгов более 10%.