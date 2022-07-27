МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Молдавия может разрешить энергетический кризис через стратегический диалог с Россией, однако для этого нужно публично отказаться от поддержки антироссийских санкций, заявил экс-президент республики Игорь Додон. American Thinker: антироссийские санкции на нефть работают на Москву

В своем Telegram-канале он написал, что для разрешения энергетического кризиса необходимо публично отказаться от всякого присоединения к антироссийским санкциям, срочно завершить аудит долгов компании "Молдовагаз" (это обязательство правительство ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" — ред.) взяло на себя еще осенью 2021 года) и отправиться в Москву, на уровне президента страны или премьер-министра, для пересмотра условий поставки природного газа.

Додон выразил уверенность, что при профессиональном подходе, основанном на взаимном доверии и стратегическом партнерстве, Молдавия вполне может получить цену на природный газ не выше той, которую сейчас платят Венгрия и Сербия.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. Из-за мирового энергетического кризиса стоимость газа, а затем и теплоэнергии и электроэнергии постоянно растет, поэтому в Молдавии уже несколько раз пересматривались тарифы в сторону увеличения.