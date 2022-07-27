МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Добыча угля в России в июне выросла в годовом выражении на 0,2%, до 32,9 миллиона тонн, в первом полугодии — снизилась на 0,8%, до 208 миллионов тонн, сообщил Росстат. Премьер Молдавии призвала подготовить дрова, уголь и мазут на зиму

"В июне 2022 года добыто 32,9 миллиона тонн угля всех сортов, что на 0,2% больше, чем в июне 2021 года, но на 0,3% меньше, чем в мае 2022 года", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что за первое полугодие 2022 года добыто 208 миллионов тонн угля всех сортов, что на 0,8% меньше, чем за январь-июнь 2021 года.

В частности, добыча каменного угля всех видов (включая антрацит, коксующийся уголь и прочий каменный уголь) в июне 2022 года составила 27 миллионов тонн, снизившись по сравнению с июнем 2021 года на 3,3%, а по сравнению с маем 2022 года – на 0,1%. Всего за первое полугодие 2022 года его добыто 168 миллионов тонн, что на 3,6% меньше, чем за шесть месяцев 2021 года.

Добыча антрацита составила 2,1 миллиона тонн, что на 2,2% больше, чем в июне 2021 года, и на 0,9% больше, чем в мае 2022 года. Добыча антрацита за первое полугодие 2022 года увеличилась на 9,3% по сравнению с январем-июнем 2021 года, составив 12,7 миллиона тонн.

Добыча коксующегося угля выросла по сравнению с июнем 2021 года и маем 2022 года на 18,0% и на 5,2% соответственно, составив 9 миллионов тонн. В целом за перове полугодие 2022 года добыча коксующегося угля выросла по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 7,8%, составив 50,9 миллиона тонн.

НЕФТЬ

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в июне 2022 года увеличилась по сравнению с июнем 2021 года на 2,7%, составив 43,8 миллиона тонн. По сравнению с маем 2022 года рост добычи составил 1,5%. За первое полугодие 2022 года добыто 263 миллиона тонн, что на 3,3% больше, чем за январь-июнь 2021 года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в июне составила около 10,702 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов), а в мае — 10,203 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в отчетном месяце он вырос на 499 тысяч баррелей в сутки или на 4,9%.

Нефти без газового конденсата добыто 40,7 миллиона тонн, что больше показателей как июня 2021 года, так и мая 2022 года, на 2,3%, уточняет Росстат. В среднесуточном выражении в баррелях показатель составил 9,809 миллиона (используя коэффициент 7,23 для нефти).

В конце июня вице-премьер РФ Александр Новак озвучивал похожие цифры. Он говорил, что добыча нефти в России восстановилась относительно падения в марте-апреле и вышла практически на уровень февраля. Тогда РФ добывала 10,2 миллиона баррелей в сутки, отметил Новак, в марте-апреле показатель упал до примерно 9 миллионов баррелей в сутки, а в июне вышел в среднем на 9,9 миллиона.

ГАЗ

Добыча газа в России за первое полугодие снизилась на 6,6%, до 314 миллиардов кубометров, за июнь — на 23,2%, до 39,26 миллиарда кубометров, сообщает Росстат.

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 39,26 миллиарда кубометров, что на 23,2% меньше, чем в июне 2021 года, и на 19,9% меньше, чем в мае 2022 года. За первое полугодие 2022 года добыто 314 миллиардов кубометров природного газа, что на 6,6% меньше, чем за январь-июнь 2021 года", — приводит данные ведомство.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в России по итогам января-июня выросла на 4,9% — до 51,1 миллиарда кубометров. При этом в июне показатель в годовом выражении снизился на 2,8%, а в месячном — на 9,2%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 5,8%, до 101 миллиарда, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% — до 30,1 миллиона тонн.



СПГ

Объём производства сжиженного природного газа (СПГ) в России за январь-июнь вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 16,8 миллиона тонн, в июне рост составил 0,7%, а объем — 2,5 миллиона тонн, сообщает Росстат.

"Сжиженного природного газа (СПГ) произведено 2,5 миллиона тонн, что на 0,7% больше, чем в июне 2021 года, но на 9,8% меньше, чем в мае 2022 года. Производство СПГ за первое полугодие 2022 года составило 16,8 миллиона тонн, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2021 году составило 30,1 миллиона тонн, а в 2020 году показатель был выше на 1,1% — 30,5 миллиона тонн.



БЕНЗИН

Российская нефтеперерабатывающая отрасль в первом полугодии нарастила производство бензина на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а дизельного топлива — на 4,2%, сообщает Росстат.

"За первое полугодие 2022 года производство автомобильного бензина увеличилось по сравнению с январем-июнем 2021 года на 4,4% и составило 20,8 миллиона тонн. Дизельного топлива произведено 41 миллион тонн, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — сообщило ведомство.

При этом только в июне выпуск автомобильного бензина составил 3,6 миллиона тонн, что на 7,5% больше, чем в июне 2021 года, и на 2,6% больше, чем в мае 2022 года. Дизельного топлива за первый месяц лета произведено 7 миллионов тонн, что больше в годовом выражении на 9,3%, в месячном — на 3,8%.

Производство сжиженных пропана и бутана в июне в России составило 1,2 миллиона тонн, что меньше, чем в июне 2021 года и мае 2022 года на 7,5% и 7,1% соответственно. Выпуск пропана и бутана за январь-июнь снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 0,2%, составив 7,9 миллиона тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в июне сократилось по сравнению с июнем 2021 года на 0,5%, по сравнению с маем 2022 года — выросло на 3,4%. За первые шесть месяцев 2022 года производство кокса и нефтепродуктов снизилось на 1,2% в годовом выражении.