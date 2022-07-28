МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Европа попала в "собственную ловушку" из-за постоянных угроз ввести эмбарго на российский газ, считает обозреватель французской Le Figaro Изабель Лассер. The Spectator: Путин показал политическое бессилие Евросоюза

Она напоминает, что Евросоюз с 24 февраля неоднократно угрожал России положить конец "зависимости" от газа, но так и не превратил эти слова в действия, испугавшись экономических и социальных последствий такого решения и столкнувшись с упорством ряда стран.

В результате, угрожая России введением эмбарго, но так и не введя его, европейцы попали "в переплет", отметила Лассер. "Теперь им приходится жить под дамокловым мечом, который может обрушиться на них в любой момент, в том числе в разгар следующей зимы", — написала она.

Лассер отмечает, что для России финансовые последствия сокращения поставок газа безболезненны, так как резкий рост цен в значительной мере компенсирует снижение объема экспорта.

В то же время европейцам, которые уже взяли на себя обязательство избавиться от "газовой зависимости" к 2027 году, вероятно, придется ускорить данный процесс, но к тому времени европейское судно "может покачнуться", предупреждает журналистка.