The Guardian: жители Британии удивились прогнозу по счетам за ЖКХ после заявления "Газпрома"
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Британских специалистов поразил прогноз платежей за жилищно-коммунальные услуги, из которого следует, что жителям королевства придется платить за электроэнергию по 3850 фунтов стерлингов (около 280 тысяч рублей) за год, сообщает издание The Guardian.
Авторы статьи отмечают, что такое резкое удорожание ЖКХ ожидается из-за возможного за сокращения поставок газа российскими экспортерами. В частности, в понедельник, 25 июля, российский экспортер "Газпром" сообщил об остановке эксплуатации турбины немецкого концерна Siemens на трубопроводе "Северный поток — 1", которую необходимо направить на плановое техобслуживание. В результате этого транзит "голубого топлива" по этому направлению в страны Европы упадет до 20% от номинальной мощности.
"Газпром" сможет прокачивать по "Северному потоку — 1" только 33 миллиона кубов в день, отмечается в сообщении.
По словам источника в крупной энергетической компании Великобритании, прогноз по стоимости энергии для домохозяйств Британии в 3850 фунтов стерлингов является "удивительно высоким". По мнению экспертов из Cornwall Insight, которые до этого называли сумму в 3300 фунтов, теперь необходимо скорректировать цифры в прогнозе с учетом новых реалий, которые складываются на европейском рынке энергоносителей.
По их словам, если последний прогноз оправдается, то жители королевства будут вынуждены платить по счетчикам в год около 280 тысяч рублей.
"Это увеличит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию", — пишет издание.
https://1prime.ru/energy/20220728/837630353.html