МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Британских специалистов поразил прогноз платежей за жилищно-коммунальные услуги, из которого следует, что жителям королевства придется платить за электроэнергию по 3850 фунтов стерлингов (около 280 тысяч рублей) за год, сообщает издание The Guardian. СМИ: в Британии боятся смягчения антироссийского курса

Авторы статьи отмечают, что такое резкое удорожание ЖКХ ожидается из-за возможного за сокращения поставок газа российскими экспортерами. В частности, в понедельник, 25 июля, российский экспортер "Газпром" сообщил об остановке эксплуатации турбины немецкого концерна Siemens на трубопроводе "Северный поток — 1", которую необходимо направить на плановое техобслуживание. В результате этого транзит "голубого топлива" по этому направлению в страны Европы упадет до 20% от номинальной мощности.

"Газпром" сможет прокачивать по "Северному потоку — 1" только 33 миллиона кубов в день, отмечается в сообщении.

По словам источника в крупной энергетической компании Великобритании, прогноз по стоимости энергии для домохозяйств Британии в 3850 фунтов стерлингов является "удивительно высоким". По мнению экспертов из Cornwall Insight, которые до этого называли сумму в 3300 фунтов, теперь необходимо скорректировать цифры в прогнозе с учетом новых реалий, которые складываются на европейском рынке энергоносителей.

По их словам, если последний прогноз оправдается, то жители королевства будут вынуждены платить по счетчикам в год около 280 тысяч рублей.

"Это увеличит страдания людей, которые и так с трудом могут позволить себе топливо и электроэнергию", — пишет издание.