АЛМА-АТА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Казахстана рассматривают возможность ввести временный запрет на вывоз угля на автомобилях, следует из проекта приказа, размещенного для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА". Казахстанские власти разрешили банкам вывезти за границу наличные рубли

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля", — говорится тексте.

Как уточняется, идею поддержали на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Отмечается, что такая мера должна способствовать устранению ажиотажного спроса на этот энергоресурс на внутреннем рынке и обеспечению энергобезопасности Казахстана. Как уточняется в пояснительной записке, спрос на уголь возрос в некоторых районах республики после резкого похолодания в прошлом сентябре. Этой ситуацией воспользовались недобросовестные перекупщики, которые в периоды максимального спроса продавали топливо в несколько раз дороже. Кроме того, население жаловалось на вывоз из страны угля, предназначенного для нужд страны.

В ноябре 2021 года власти Казахстана ввели запрет на вывоз автотранспортом нефти и нефтепродуктов. В июле запрет был продлен, он будет действовать еще полгода.