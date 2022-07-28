Казахстан хочет на полгода запретить вывоз угля автотранспортом для устранения ажиотажного спроса
АЛМА-АТА, 28 июл — ПРАЙМ. Власти Казахстана рассматривают возможность ввести временный запрет на вывоз угля на автомобилях, следует из проекта приказа, размещенного для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА".
"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом угля каменного, брикетов, окатышей и аналогичных видов твердого топлива, полученных из каменного угля", — говорится тексте.
Как уточняется, идею поддержали на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
Отмечается, что такая мера должна способствовать устранению ажиотажного спроса на этот энергоресурс на внутреннем рынке и обеспечению энергобезопасности Казахстана. Как уточняется в пояснительной записке, спрос на уголь возрос в некоторых районах республики после резкого похолодания в прошлом сентябре. Этой ситуацией воспользовались недобросовестные перекупщики, которые в периоды максимального спроса продавали топливо в несколько раз дороже. Кроме того, население жаловалось на вывоз из страны угля, предназначенного для нужд страны.
В ноябре 2021 года власти Казахстана ввели запрет на вывоз автотранспортом нефти и нефтепродуктов. В июле запрет был продлен, он будет действовать еще полгода.
https://1prime.ru/energy/20220728/837631492.html