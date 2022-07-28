В Германии введут налог для всех потребителей газа
Власти Германии с 1 октября введут энергетический налог для всех потребителей газа
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Германия с 1 октября планирует ввести налог на всех потребителей газа, чтобы помочь поставщикам, которые сталкиваются с растущими ценами на импортный газ. Об этом в четверг сообщили источники в Министерства экономики страны.
Уточняется, что такой налог позволит импортерам переложить на потребителей 90% издержек.
Закон о введении энергетического налога, который был предложен ранее в этом месяце, нацелен на то, чтобы разделить дополнительные расходы по замещению российского газа между потребителями, предупредить банкротства поставщиков и стабилизировать энергетическую отрасль.
https://1prime.ru/energy/20220728/837631572.html
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