МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Германия с 1 октября планирует ввести налог на всех потребителей газа, чтобы помочь поставщикам, которые сталкиваются с растущими ценами на импортный газ. Об этом в четверг сообщили источники в Министерства экономики страны. Германии предрекли дефицит туалетной бумаги из-за нехватки российского газа

Уточняется, что такой налог позволит импортерам переложить на потребителей 90% издержек.

Закон о введении энергетического налога, который был предложен ранее в этом месяце, нацелен на то, чтобы разделить дополнительные расходы по замещению российского газа между потребителями, предупредить банкротства поставщиков и стабилизировать энергетическую отрасль.