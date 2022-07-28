МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует рост спроса на уголь в 2022 году до исторического максимума, достигнутого почти десять лет назад, говорится в докладе. Казахстан хочет временно запретить вывоз угля автотранспортом

"Мировое потребление угля в 2022 году немного вырастет, вернувшись к рекордному уровню, достигнутому почти десять лет назад. В связи с замедлением экономического роста и турбулентностью энергетического рынка перспективы угля остаются весьма неопределенными", — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что исходя из текущих экономических и рыночных тенденций мировое потребление угля в 2022 году вырастет на 0,7% — до 8 миллиардов тонн при условии, что китайская экономика восстановится, как ожидается, во второй половине года. Этот общемировой показатель соответствует рекорду, установленному в 2013 году, а в следующем году спрос на уголь, вероятно, еще больше возрастет и достигнет нового исторического максимума, отмечает МЭА.

В 2021 году мировое потребление угля возросло примерно на 6% на фоне восстановления мировой экономики от шока, вызванного пандемией коронавируса, напоминается в докладе. Польша намерена нарастить добычу угля до предела

Спрос на уголь в Индии был высоким с начала 2022 года и, как ожидается, вырастет на 7% за весь год по мере роста экономики страны и расширения использования электроэнергии. По оценкам агентства, в Китае спрос на уголь снизился на 3% в первой половине 2022 года, поскольку возобновившиеся ковидные ограничения в некоторых городах замедлили экономический рост, но ожидаемый рост во второй половине года, вероятно, вернет потребление угля на уровень прошлого года.

Ожидается, что в 2022 году потребление угля в Евросоюзе вырастет на 7% по сравнению с прошлогодним скачком в 14%. Это обусловлено спросом в секторе электроэнергетики, где уголь все чаще используется для замены газа, который находится в дефиците и стоит очень дорого, указывает МЭА.