МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Shell продолжает работать над достижением приемлемого соглашения, которое позволит компании выйти из проекта "Сахалин–2" в соответствии со всеми юридическими требованиями и соглашениями, говорится в отчёте компании по финансовым результатам за второй квартал 2022 года. Shell отошла от управления в совместном предприятии с "Газпром нефтью"

Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе — компании Sakhalin Energy — "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.

"В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия, эквивалентные их пакету акций в СЭИК ("Сахалин Энерджи Инвестмент Компани" — ред.). Shell оценивает свои права и всё ещё работает над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти из компании в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями", — сообщает Shell.

Инвестиция в "Сахалин–2" до 31 марта учитывалась как ассоциированная компания по методу долевого участия. Однако с 1 апреля значительное влияние на инвестиции в проект было утрачено в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и ухода управленческого и технического персонала, также подчёркивается в отчёте. В результате компания в первом квартале признала убыток от обесценению по проекту в размере 1,614 миллиарда долларов. СМИ узнали о намерении "Новатэка" сменить подрядчиков для "Арктик СПГ – 2"

Shell также уточняет, что получила от совместного предприятия дивиденды по итогам 2021 года.

Компания в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин–2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2".

"Сахалин–2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находятся в Гааге, Нидерланды.