МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies объявила обэнергетических проектах в сфере нефти, газа и солнечной энергии в Анголе. Об этом заявили в пресс-службе компании. В Анголе нашли крупнейший за последние 300 лет розовый алмаз

Отмечается, что в рамках реализации мультиэнергетической стратегии в Анголе TotalEnergies запустит нефтяное месторождение Begonia, а также приступит к разработке газовых месторождений Quiluma и Maboqueiro и первому фотоэлектрическому проекту в стране.

По проекту Begonia в блоке 17/06 было принято окончательное инвестиционное решение, после введения в эксплуатацию в конце 2024 года ожидается прибавление добычи на 30 тысяч баррелей в день. Инвестиции в проект компания оценила в 850 миллионов долларов, отмечается в сообщении.

TotalEnergies также приняла окончательное инвестиционное решение по первым проектам по добыче газа в стране: Quiluma и Maboqueiro. В проекте "Non Associated Gas 1" (NAG1) (куда входят Quiluma и Maboqueiro) компании принадлежит 11,8%, оператором при этом является Eni (25,6%), другими партнерами выступают Chevron (31%), Sonangol P&P (19,8%) и BP (11,8%), говорится в релизе.

Кроме того, фирма получила разрешение от властей Анголы на строительство фотоэлектрической станции Quilemba с начальной мощностью 35МВт фотоэлектрической мощности с возможностью добавления 45 МВт во второй фазе.