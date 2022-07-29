БУДАПЕШТ, 29 июл — ПРАЙМ. Венгрия рассчитывает договориться о покупке дополнительных 700 миллионов кубометров российского газа в течение лета, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. Венгрия продолжит выступать против эмбарго на российский газ

"Мы ведем переговоры с русскими о том, чтобы закупить газа в количестве дополнительных 700 миллионов кубометров. Этого соглашения, по-моему, мы сможем достичь в течение лета. И тогда мы будем полностью в порядке", — сказал он в эфире радио Kossuth.

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.