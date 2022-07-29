МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni к 2025 году может полностью заменить объём российского газа, который она закупает сейчас, следует из отчетности компании. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

"Инициативы направлены на обеспечение к 2025 году поставок на итальянский рынок газа в объеме, эквивалентном 100% от 20 миллиардов кубометров, ежегодно импортируемых из России", — говорится в сообщении

Компания уточняет, что планирует обеспечивать альтернативные источники поставок газа в Италию и далее в Европу за счет использования стратегических альянсов. Компания также подписала новые соглашения о поставках газа с Алжиром, Египтом и Конго, и может обеспечить дополнительные возможности и в других странах ее глобального газового портфеля, включая Ливию, Анголу, Мозамбик, Индонезию и Италию.

В июне Eni вошла в North Field East в Катаре, крупнейший в мире проект производства сжиженного природного газа (СПГ).

Компания "Газпром" снизила поставки газа по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку" — с середины июня — сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 миллионов кубометров при плановом объёме в 167 миллионов), затем — до около 40% (не более 67 миллионов кубометров). 27 июля прокачка по магистрали в очередной раз снизилась, теперь поставки по газопроводу могут вестись в объеме не более 20% от его максимальной мощности.

Чистая прибыль Eni, приходящаяся на ее акционеров, по итогам первого полугодия 2022 года составила 7,398 миллиарда евро, что в 6,7 раза больше прошлогоднего показателя, говорится в финансовой отчетности компании. Sony увеличила чистую прибыль в первом квартале 2022-2023 финансового года

Прибыль на акцию составила 2,07 евро после прибыли в 0,3 евро годом ранее. Общая выручка поднялась в два раза в годовом выражении — до 64,303 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде уменьшилась на 2% — до 1,616 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По итогам второго квартала чистая прибыль Eni составила 3,815 миллиарда евро, что в 15 раз больше прошлогоднего показателя. Прибыль на акцию достигла 1,07 евро после прибыли в 0,06 евро годом ранее. Выручка стала за год почти вдвое выше, поднявшись до 31,809 миллиарда евро. Добыча углеводородов в отчетном периоде снизилась на 1% — до 1,578 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день.

По оценкам компании, средняя стоимость нефти марки Brent в первом полугодии была примерно на 66% выше аналогичного показателя января-июня 2021 года — 107,59 доллара за баррель. Во втором квартале цена нефти Brent была на 65% выше год к году — 113,78 доллара за баррель.

Добыча углеводородов ожидается в 2022 году на уровне около 1,67 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день. Компания также сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций в 2022 году до 2,4 миллиарда евро.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа; переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья; а также возобновляемыми источниками энергии.