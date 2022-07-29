Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии
Новак и министр энергетики Саудовской Аравии провели переговоры в Эр-Рияде
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КАИР, 29 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство.
"Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", — сообщило министерство в Twitter.
Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.
https://1prime.ru/energy/20220729/837642038.html
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