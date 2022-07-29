КАИР, 29 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провел в Эр-Рияде переговоры с вице-премьером РФ Александром Новаком, сообщило в пятницу саудовское ведомство. Венгрия хочет купить дополнительные объемы российского газа, заявил Орбан

"Министр энергетики Абдель Азиз бен Сальман обсудил с Новаком последние события в связи с работой межправительственного комитета и возможности сотрудничества между странами в его рамках", — сообщило министерство в Twitter.

Вместе с тем на следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.