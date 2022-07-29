БРЮССЕЛЬ, 29 июл — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо экономить газ, чтобы быстрее наполнять свои хранилища, сказано в Twitter Еврокомиссии (ЕК). В Eni рассчитывают полностью заместить российский газ к 2025 году

В сообщении сказано, что ЕС видит риск "дальнейшего сокращения поставок газа из России.

"Мы уже получаем на 75% больше газа из других стран, чем в 2021 году. Но теперь нам нужно экономить газ, чтобы быстрее наполнять наши хранилища", — отметила ЕК.

Согласно недавно утвержденным правилам, хранилища ЕС должны быть наполнены минимум на 80% к 1 ноября текущего года. Как отметила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, хранилища в ЕС заполнены на 66%.

ЕК также напомнила о документе по снижению спроса на газ. Еврокомиссия 20 июля предложила регулирование о его сокращении в Евросоюзе, которое 26 июля согласовали министры энергетики ЕС с рядом поправок.

Тогда они достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Способы экономии государства смогут выбирать сами. Одобренный ими проект регулирования также предусматривает возможность объявления "предупреждения союза" о безопасности снабжения. Если страны сообща одобрят это "предупреждение", сокращение спроса станет обязательным в ЕС.

При этом предусмотрены исключения и возможности запрашивать отклонения от обязательных целей при их установлении в союзе. В частности, исключения касаются островных государств — Ирландии, Мальты и Кипра, и могут быть предоставлены Балтийским государствам.

Теперь документ должен быть окончательно утвержден государствами союза.