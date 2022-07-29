МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Около 29 миллионов домохозяйств в Великобритании начнут получать с октября скидку на счета за энергию в рамках финансовой поддержки на фоне роста цен на электроэнергию, общий размер скидки составит 400 фунтов стерлингов, говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Британцев шокировали счета за электроэнергию после заявления "Газпрома"

"Скидка в размере 400 фунтов стерлингов, предоставленная поставщиками энергии, будет разделена на шесть месяцев и начнет действовать с октября 2022 года, чтобы обеспечить получение домохозяйствами финансовой поддержки в зимний период", — говорится в документе.

В октябре и ноябре размер скидки составит 66 фунтов стерлингов, в остальной период по март 2023 года – 67 фунтов, отмечается в пресс-релизе.

Таким образом, скидка будет предоставлена каждый месяц, независимо от того, платит ли потребитель ежемесячно или раз в квартал, говорится в документе.

При этом домохозяйствам не придется предоставлять свои банковские данные, и правительство призывает жителей сохранять бдительность с связи с возможными попытками мошенничества и сообщить в надлежащие органы в случае подозрительной активности, отмечается в заявлении.

Финансовая поддержка будет распространяться на студентов и других арендаторов, которые снимают жилье, где установлена фиксированная стоимость электроэнергии, входящая в арендную плату. В этом случае арендодатель должен предоставить скидку съемщику собственности, отмечается в пресс-релизе.

Выплаты входят в представленный правительством пакет мер на сумму 37 миллиардов фунтов стерлингов, направленный на поддержку самых уязвимых слоев населения, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что восемь миллионов британцев начали получать первую часть дополнительных выплат, общий размер которых составит 650 фунтов стерлингов.

Помимо этого, каждый десятый британец получит осенью 150 фунтов стерлингов в рамках поддержки людей с ограниченными возможностями, и более восьми миллионов пенсионеров получат в ноябре и декабре дополнительные 300 фунтов.

В общей сложности несколько миллионов домохозяйств с низкими доходами смогут получить по меньшей мере 1200 фунтов стерлингов в рамках финансовой поддержки на фоне рекордного роста цен.

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