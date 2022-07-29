МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Россия и Саудовская Аравия твердо привержены цели соглашения ОПЕК+ по сохранению стабильности мирового рынка нефти и восстановлению его баланса, сообщает пресс-служба правительства РФ. Новак провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии

Она отмечает, что вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман провели встречу. В качестве сопредседателей постоянной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству они обсудили "широкий круг вопросов торгово-экономического взаимодействия стран", сообщает кабмин.

"Отдельно в ходе встречи была затронута текущая ситуация на глобальном рынке нефти. Было подчеркнуто, что Россия и Саудовская Аравия твердо привержены цели соглашения ОПЕК+ по сохранению рыночной стабильности и восстановлению баланса спроса и предложения", — говорится в сообщении.

На следующей неделе, 3 августа, альянс ОПЕК+ проведет очередное заседание, на котором обсудит будущее своей сделки по ограничению добычи нефти.