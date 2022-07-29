МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Специальный советник США по энергетике Амос Хохштейн находится в Греции для обсуждения с властями страны вопросов энергетической безопасности. ОБ этом сообщил источник в греческом правительстве. Суд Греции постановил вернуть Ирану нефть, конфискованную по запросу США

По словам источника, встреча Хоштейна и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса прошла во Дворце Максима. Строны обсудили вопросы энергетической безопасности, греческой инициативы по ее превращению в хаб передачи энергии на Балканы и в остальную Европу, а также перспективы сотрудничества между Грецией и США.

Ранее Хохштейн и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили ситуацию с газом, безопасность снабжения и подготовку к зиме.