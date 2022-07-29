США и Греция обсудят вопросы энергетической безопасности, заявил источник
Источник: спецсоветник США по энергетике Хохштейн обсуждает в Греции вопросы энергобезопасности
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МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Специальный советник США по энергетике Амос Хохштейн находится в Греции для обсуждения с властями страны вопросов энергетической безопасности. ОБ этом сообщил источник в греческом правительстве.
По словам источника, встреча Хоштейна и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса прошла во Дворце Максима. Строны обсудили вопросы энергетической безопасности, греческой инициативы по ее превращению в хаб передачи энергии на Балканы и в остальную Европу, а также перспективы сотрудничества между Грецией и США.
Ранее Хохштейн и еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон обсудили ситуацию с газом, безопасность снабжения и подготовку к зиме.
https://1prime.ru/energy/20220729/837645478.html
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