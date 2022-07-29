МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили рост до 3% и более, при этом стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре поднялась выше 110 долларов за баррель — впервые с 5 июля, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ОПЕК+ рассмотрят незначительное увеличение добычи нефти

По состоянию на 16.25 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,82%, до 110,16 доллара, октябрьских фьючерсов — на 3,42% — до 105,31 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 3,69%, до 99,98 доллара.