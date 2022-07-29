МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российская госкорпорация "Росатом" выделит 15 миллиардов долларов на строительство турецкой АЭС "Аккую", что позволит выполнить проект на 75%. Об этом сообщил в пятницу турецкий телеканал A Haber. В Минфине Германии заявили о возможности продления эксплуатации АЭС

Ранее в турецком Мерсине на площадке АЭС "Аккую" состоялась торжественная церемония заливки первого бетона, означающая фактический старт строительства. Тем самым проект "Аккую" закрепит свой статус крупнейшей атомной стройки в мире – в провинции Мерсин на южном побережье Турции будут сооружаться одновременно все четыре энергоблока АЭС.

"Росатом" направит в Турцию 15 миллиардов долларов, что позволит завершить строительство АЭС "Аккую" на 75%. Выплата в размере 5 миллиардов долларов уже произведена, остальные 10 миллиардов долларов будут выплачены в виде двух траншей по 5 миллиардов в течение двух недель, передал телеканал.