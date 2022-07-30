МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Объективных причин для подорожания бензина и дизельного топлива на бирже в России нет, текущий рост, вероятно, спровоцирован заявлениями Argus по дисконту на отечественную марку нефти Urals, заявил РИА Новости вице-президент Независимого топливного союза (НТС) Дмитрий Гусев. Бензин Аи-100 и дизельное топливо подорожали на московских АЗС за неделю

В пятницу цены на дизель достигли максимально рекордных значений за всю историю Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) — 56 769 рублей за тонну. Цена бензина Аи-92 и Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов также поднялась — более чем на 2%. Марка Аи-92 подорожала на 2,29%, до 43 793 рублей за тонну, Аи-95 — на 2,45%, до 50 105 рублей за тонну. Последний раз на таком уровне цены находились в середине марта.

"Предпосылок к росту розничных цен нет, гиперспроса такого, что не хватает продукта, нет, и объективных причин для роста цен нет. Поэтому единственное из необъективных — это замечательная позиция Argus, наверное", — считает эксперт.

"Причем рост цен мог быть спровоцирован не столько какими-то реальными изменениями, сколько просто позицией людей, которые посчитали — раз внутренние цены на нефть пересчитали, значит, нефть будет заходить дороже, раз нефть будет заходить дороже, значит, потом дизель будет дороже. Значит, нам нужно закупаться сейчас быстрее, потому что потом он будет дороже. И все полетело вот на этом", — полагает Гусев.

В начале недели газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитику международного ценового агентства Argus сообщила, что дисконт марки Urals к эталонной Brent мог к 20 июля сократиться более чем в два раза, до 15 долларов за баррель. Еще в апреле скидка превышала 30 долларов и с того момента не пересматривалась. В то же время газета отметила, что другие ценовые агентства — Platts и Reuters — пока оценивают дисконт в 30-40 долларов за баррель.

По мнению Гусева, аналитика Argus по торгам Urals основана на оценках трейдеров, которые проверить невозможно, так как агентство не раскрывает формулы своих расчетов. Аналитик при этом отметил, что дополнительно на рост внутренних цен на топливо может давить корректировка демпфирующего механизма, призванного сглаживать колебания цен на топливо. В то же время скорректированный с учетом скидок на российскую нефть демпфер начнет действовать в качестве антикризисной меры только с сентября, поэтому его эффекты пока не могут быть значительны.

ДИНАМИКА ЦЕН

Биржевые цены на топливо в России заметно росли в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. Но с конца февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Названы страны - лидеры Европы по доступности бензина

Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, такая динамика была связана с ростом ставок по кредитам после решения Банка России поднять ключевую ставку до 20%. А все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей возникли сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным ценам".

В последние же две недели цены вернулись к росту. И если дизельное топливо за этот период подорожало всего на 2%, то бензин Аи-92 и Аи-95 прибавил в стоимости более 13%.