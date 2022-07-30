МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Евросоюз сохраняет средние темпы заполнения подземных хранилищ (ПХГ), несмотря на снижение поставок газа из России и увеличение его стоимости на бирже, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Закачка производится в целях подготовки к отопительному сезону, который стартует в середине октября — начале ноября. "Газпром": отправка турбины Siemens в Германию не соответствует контракту

Согласно данным на 27 июля, уровень заполненности ПХГ составляет 67,82% — в них около 68,5 миллиарда кубометров газа. За день европейские компании закачали в хранилища около 380 миллионов кубометров — показатель заполненности вырос на 0,35 процентного пункта.

ЕС приступил к подготовке к зиме с конца марта — начала апреля и закачал за четыре месяца около 40 миллиардов кубометров газа, повысив таким образом заполненность ПХГ более чем на 40%. Ежесуточный прирост показателя, по данным GIE, составил:

в апреле — в среднем 0,22 процентного пункта;

в мае — 0,45 процентного пункта;

в июне — 0,37 процентного пункта;

в июле — держится у отметки 0,36 процентного пункта.

Если темпы ежесуточной закачки сохранятся на июньском-июльском уровне, то ЕС сможет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября. Вместе с тем объемы поставок из России вновь упали, и это может замедлить заполнение ПХГ. Так, во время остановки на техобслуживание "Северного потока" темпы закачки упали на 25% и составили в среднем 0,3 процентного пункта по сравнению с 0,4 процентного пункта в течение десяти дней до остановки магистрали. В Eni рассчитывают полностью заместить российский газ к 2025 году

С 27 июля поставки по магистрали упали почти до 20% от проектной мощности — не более 33 миллионов кубометров при плановом объёме в 167 миллионов. "Газпром" снизил поставки по "Северному потоку"с середины июня: сначала примерно до 60% от мощности (не более 100 миллионов кубов), а затем — до 40% (не более 67 миллионов кубов).

Сокращение поставок из России связано с напряженной ситуацией из-за спецоперации на Украине и санкциями. Прокачка по "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе значительно снизилась, а по "Ямал – Европе" вовсе прекратилась.

Экспорт российского газа через Украину и по "Северному потоку" ожидается 30 июля на уровне предыдущего дня, свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Прокачка по "Северному потоку"может составить около 31 миллиона кубометров, следует данных на сайте оператора магистрали Nord Stream, а транзитом через Украину — ожидается на уровне 42,1 миллиона кубометров, согласно сайту "Оператора ГТС Украины".

Цены на газ продолжают расти на биржах Европы. Расчетная цена в июле составила в среднем почти 1820 долларов за тысячу кубометров (по TTF) , что более чем на 50% выше аналогичного показателя в июне, следует из расчётов РИА Новости данных лондонской биржи ICE. Это в несколько раз выше показателей лета прошлого года, когда стоимость газа и так была рекордной. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.