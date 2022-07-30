ТОКИО, 30 июл — ПРАЙМ. Япония передала США информацию о своем намерении сохранить свои доли в проекте "Сахалин—2", об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда на пресс-конференции по итогам первой экономической встречи в формате "2+2" США и Японии, прошедшей в Вашингтоне. Кремль не определяет банки для оплаты СПГ с "Сахалина—2", заявил Песков

"Раздавались голоса о том, что надо уйти (из проекта), но в случае выхода из проекта получится, что мы уступаем долю третьим странам, а Россия получит гигантскую прибыль. Мы объяснили американской стороне, что хотим сохранить нынешнее положение вещей и, думаю, что мы достигли понимания", — процитировал слова Хагиуды телеканал NHK.

США и Япония обсуждали на встрече вопросы энергетической безопасности и обеспечения СПГ. Хагиуда также рассказал, что обсуждался и проект "Сахалин—2".

СМИ сообщали в середине июля, что кабмин Японии настроен на сохранение доли в проекте "Сахалин—2" и проводит согласования с японскими компаниями-участниками проекта. В то же время прошла беседа между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром экономики и промышленности Коити Хагиудой, в ходе которой было подтверждено намерение сохранить долю в проекте. При этом подчеркивалось, что сохранение инвестирования зависит от решения российской стороны, поэтому еще неизвестно, удастся ли реализовать намерения Японии по сохранению доли в проекте. Эксперт назвал главные причины инфляции в Японии

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Указ предусматривает смену оператора проекта "Сахалин—2" на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в российскую собственность с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина—2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" сохраняет свою долю, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на специальный счет за вычетом нанесенного ими ущерба.