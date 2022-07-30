МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Siemens отремонтировала всего лишь четверть обнаруженных на турбинах "Северного потока" неисправностей, заявил зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов. "Газпром": отправка турбины Siemens в Германию не соответствует контракту

По его словам, "Газпром" отправил десяток писем представительству Siemens, находящемуся в России.

"Компанией устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным, к сожалению, мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности двигателей", — сообщил он в эфире канала "Россия 24".

Маркелов уточнил, что неисправности имеют находящиеся в вынужденном простое агрегаты с номерами 075, 076 и 120, двигатель 072 с апреля готов к отправке в Канаду, двигатели 074 и 121 выработали свой межремонтный ресурс в июне-июле и Ростехнадзор выпустил в отношении них предостережение о запрете эксплуатации.

Зампред, рассказал, что сейчас нет в наличии того пакета документов, который позволяет перевезти и отремонтировать двигатели. Снять же ограничения, в том числе установленные Ростехнадзором, можно только в случае, если Siemens отремонтирует неисправности, отметил он.

Маркелов добавил, что для Siemens нет никаких ограничений в доступе на компрессорную станцию "Портовая" (КС), она обладает всеми возможностями провести сервисное обслуживание. Вместе с тем, сроки проведения капитального ремонта турбин имеют критическое значение для работы КС и "Северного потока". "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

"Газпром" снизил объемы прокачки по "Северному потоку" в середине июня почти до 40% от мощности магистрали. Компания указывала, что это связано с задержкой возврата из ремонта турбины Siemens для КС. Канада в начале июля выразила согласие передать турбину Германии для отправки ее впоследствии в Россию.

Немецкий министр экономики Роберт Хабек заявил на прошедшей неделе, что турбина доставлена, а о факте ее передачи "Газпрому" будет сообщено, когда это произойдет. Немецкие власти не говорят о местоположении турбины "из соображений безопасности".

"Газпром" объявил 25 июля об остановке на КС еще одного двигателя Siemens, указав в качестве причины необходимость отправки его на установленный регламентом ремонт. При этом суточное производство газа на КС сейчас не превышает 33 млн кубов.