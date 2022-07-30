МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Россия намеренно сократила объемы поставок либо полностью перестала поставлять газ 12 странам Евросоюза, заявила в интервью португальской газете Diario de Noticias глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Газпром" прекратил поставки газа в Латвию

Еврочиновница отметила, что ЕС следует быть готовым "к дальнейшему срыву, а то и полному прекращению поставок" газа из России. Она также добавила, что союз обращается "к более надежным энергетическим партнерам".

По ее словам, уже имеются в наличии рекордные объемы поставок СПГ из США, увеличиваются поставки "голубого топлива" из Норвегии, а также из государств Каспийского региона, Персидского залива и Алжира.

На текущей неделе Урсула фон дер Ляйен заявляла, что "рано или поздно" Россия остановит поставки газа в европейски регион.

"Газпром" 30 июля поставляет газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. По словам официального представителя холдинга Сергея Куприянова на ГИС "Суджа" поступает 42,1 млн кубометров газа, при этом отклонена заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

Поставки по "Северному потоку" упали с 27 июля почти до 20% от его проектной мощности. Объем составляет не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн. "Газпром" уменьшил поставки по магистрали с середины июня: сначала примерно до 60% от мощности (не более 100 млн кубов), а затем — до 40% (не более 67 млн кубов).

Прокачка газа по газопроводу "Ямал — Европа" прекращена полностью.

Сокращение поставок вызвано напряженной ситуацией вокруг спецоперации на Украине, а также антироссийскими санкциями.