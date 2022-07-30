МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Швеция возможно столкнется с отключениями электроэнергии этой зимой, предупредил главный стратег оператора шведских электросетей Svenska kraftnät Никлас Дамсгард.
"Это может произойти этой зимой", — сообщил он газете Dagens Nyheter.
По его мнению, отключение может произойти как автоматически, так и вручную.
По данным шведской газеты Aftonbladet, в зоне наибольшего риска находится район электроснабжения Мальме на юге Швеции. В издании сообщили, что шведы могут столкнуться с отключениями, в первую очередь, по утрам и вечерам, когда уровень потребления электросетей особенно высок.
https://1prime.ru/energy/20220730/837652163.html
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