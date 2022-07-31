МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В ближайшие пять лет Германия не сможет обойтись от российского газа, заявил газете Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
По его словам, эта реальность горька, "но она есть", и с ней нужно считаться. Он напомнил, что федеральное правительство создавало такое впечатление в марте-апреле, а теперь оно понимает, что это невозможно.
"В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", — отметил Кречмер.
Он добавил, что немцы еще не видят всей полноты последствий повышения цен на газ, и уточнил, что в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "люди не мерзли в своих домах".
"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", — подчеркнул политик.
Кречмер заявил также, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".
https://1prime.ru/energy/20220731/837653016.html
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