МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В ближайшие пять лет Германия не сможет обойтись от российского газа, заявил газете Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. В Турции заявили, что цена экономического разрыва России и ЕС будет высокой

По его словам, эта реальность горька, "но она есть", и с ней нужно считаться. Он напомнил, что федеральное правительство создавало такое впечатление в марте-апреле, а теперь оно понимает, что это невозможно.

"В ближайшие годы нам по-прежнему будет нужен российский газ, мы должны использовать существующие атомные электростанции и осуществить поэтапный отказ от угля", — отметил Кречмер.

Он добавил, что немцы еще не видят всей полноты последствий повышения цен на газ, и уточнил, что в ФРГ стали говорить о необходимости создания пунктов обогрева, чтобы "люди не мерзли в своих домах".

"Вся наша экономическая система находится под угрозой краха", — подчеркнул политик.

Кречмер заявил также, что считает ошибочной позицию "никогда больше не получать сырье из России".