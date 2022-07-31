МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Поставки российского газа по основным маршрутам, которые идут через Украину и по "Северному потоку", ожидаются 31 июля на уровне предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные газотранспортных операторов. Средняя цена газа на бирже в Европе выросла почти на 50% в июле

Данные сайта "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют о том, что заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" составляет 42,2 миллиона кубометров. Она держится на уровне 40-42 миллионов с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" прекращены в связи с тем, что Украина отклоняет заявку "Газпрома".

По данным сайта оператора Nord Stream AG, поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне примерно 31 миллиона кубометров. Прокачка по газопроводу опять снизилась 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Теперь поставки по магистрали могут вестись в объёме не более 20% от его максимальной мощности.

"Газпром" уменьшил поставки по "Северному потоку" с середины июня — сначала примерно до 60% от проектной мощности (не более 100 млн кубометров в день), а затем — до примерно 40% (не более 67 млн кубометров). Тогда компания объяснил это задержками в возврате газоперекачивающих агрегатов (ГПА) из ремонта с канадского завода (Канада наложила на "Газпром" санкции), выработкой у ГПА межремонтного ресурса и техническими неисправностями двигателей.