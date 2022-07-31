МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга процитировала в написанном ей обращении к Еврокомиссии слова главы этого органа Урсулы фон дер Ляйен, сказавшей, что "Россия использует газ как оружие", и обратилась к коллегам с призывом к "решительным действиям" против Москвы, сообщил RT со ссылкой на документ. LETA: Латвия будет обеспечена газом на отопительный сезон

Фотыга отметила, что в Польше уже много лет занимают подобную позицию и Варшава в разные периоды боролась с возникшей в энергетическом секторе ситуации, например, построив "газовый порт" и вкладывая средства в развитие атомной энергетики.

Вместе с тем, по мнению парламентария, Германия не только не солидарна с позицией польской республики, но и укрепляет свои отношения с Россией, а также проводит политику энергетического господства в тесном партнерстве с ней, что наносит ущерб всему европейскому региону. Причем немецкие власти действуют в таком ключе, несмотря на нынешнюю политику Российской Федерации на Украине и в Грузии, считает она.

"За признанием того, что российский газ — это оружие в руках Кремля, должны последовать решительные действия", — указала политик в своем обращении. В ЕК признали проблемы с поставками российского газа у 12 стран Евросоюза

Депутат задала Еврокомиссии вопрос, нужно ли "перманентно остановить" российско-немецкий проект "Северный поток", если он "наносит ущерб" европейской энергетической безопасности.

Она также поинтересовалась, считает ли Еврокомиссия, что меры в виде технологической поддержки газового сектора России, названного Урсулой фон дер Ляйен как оружие, не предполагают автоматического нарушения действующих санкций в отношении технологий двойного назначения.

Кроме того, Фотыга высказалась по поводу немецкой Siemens, которая осуществляет деятельность на российском рынке. Политик считает, что нужно дать общую оценку работе концерна, а также заблокировать ему возможность получения финансовой помощи со стороны Евросоюза.