ХЕЛЬСИНКИ, 31 июл — ПРАЙМ. Промышленные предприятия Финляндии могут сократить производство при дальнейшем увеличении цен на природный газ, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. В ЕК признали проблемы с поставками российского газа у 12 стран Евросоюза

Промышленный сектор Финляндии не так сильно зависит от природного газа, как многие другие европейские страны, но полностью отказаться от использования природного газа финским промышленникам пока практически невозможно, отмечается в сообщении. Газ составляет всего около 5% от общего энергопотребления в Финляндии.

"Возможно, что производство на некоторых предприятиях сократится или остановится, если цена на газ достигнет невероятно высокого уровня или возникнут проблемы с поставками", — отметил руководитель отдела энергетики и климатической политики в Ассоциации лесной промышленности Финляндии Ахти Фагерблом.

В Федерации химической промышленности также отмечают трудности при быстрой замене природного газа.

"Небольшим компаниям особенно трудно заменить природный газ", — отметил представитель Федерации химической промышленности Финляндии Мика Аалто, поясняя, что инвестиции в другие источники энергии требуют времени.

Среди предприятий химической промышленности страны около 20% используют природный газ, в лесной промышленности около 5%.

Ранее на этой неделе министры энергетики стран ЕС согласовали план, согласно которому государства-члены ЕС должны добровольно сократить потребление природного газа на 15% с начала августа до конца марта.