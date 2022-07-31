АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По словам Калына, именно совместный проект Турции и Азербайджана TANAP является одной из двух основных альтернатив для поставок газа.
TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР — в страны Южной Европы.
Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом.
"Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP — проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", — подчеркнул представитель турецкого лидера.
https://1prime.ru/energy/20220731/837655750.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.