АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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По словам Калына, именно совместный проект Турции и Азербайджана TANAP является одной из двух основных альтернатив для поставок газа.

TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР — в страны Южной Европы.

Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом.

"Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP — проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", — подчеркнул представитель турецкого лидера.