АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Трансанатолийский газопровод (TANAP) является альтернативой российским поставкам газа для Европы, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. ЕК призвала Евросоюз экономить газ для быстрого наполнения хранилищ

По словам Калына, именно совместный проект Турции и Азербайджана TANAP является одной из двух основных альтернатив для поставок газа.

TANAP осуществляет транспортировку газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию, а затем по ТАР — в страны Южной Европы.

Калын напомнил, что альтернативные проекты, особенно "Набукко", не были реализованы в прошлом.

"Наш президент разговаривал с Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — ред.). Это стратегическая точка зрения. Он (президент Эрдоган) сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP — проект полностью Турции и Азербайджана. Это делалось в кооперации. Никакой поддержки ниоткуда не поступало, финансирования не поступало, третьи и четвертые страны не включались", — подчеркнул представитель турецкого лидера.