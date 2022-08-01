МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе в июле почти не выросла с уровня июня, в котором показатель стал самым низким с начала 2022 года, следует из данных ассоциации WindEurope. В Германии выступили за прекращение использования газа в электрогенерации

В среднем июльский уровень генерации ВЭС в общем объеме выработки электроэнергии в ЕС составил 11,86%, в июне — 11,23%. Для сравнения, на максимуме показатель был в феврале — 20,12%.

Вместе с тем, озабоченность продолжает вызывать падение выработки на гидроэлектростанциях Европы, отмечали на прошлой неделе эксперты аналитической компании Rystad Energy. В примеру, только в первом полугодии производство гидроэлектроэнергии в Испании и Италии сократилось на 40% по сравнению с 2021 годом.

При этом, как показывают данные первых трех недель июля, общий показатель спроса на электроэнергию в Европе вырос примерно на 3% по сравнению с июнем, отмечали эксперты, а в некоторых странах — более чем на 5% (Италия, Германия). Росту способствовала сильная жара, которая повысила потребность в охлаждении.

"Увеличение спроса не могло произойти в более неудачное время для Европы, поскольку большую часть дополнительной выработки приходится получать из угля и газа — оба источника находятся в ситуации жесткой ограниченности предложения и очень высоких цен", — отмечают в Rystad. В Швеции предупредили о возможных отключениях электричества зимой

В то же время, поставки газа из России в Европу по основным маршрутам — "Северному потоку" и через Украину — остаются ограниченными. Так, с конца мая через украинскую газотранспортную систему поступают лишь около 40-42 миллионов кубов в день, поскольку Киев отклоняет заявки "Газпрома" на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка". В итоге, поставки ведутся только через ГИС "Суджа". Согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на 1 августа через нее — 41,7 миллиона кубов.

Поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне примерно 31 миллион кубометров, свидетельствуют заявки на сайте оператора Nord Stream AG. Прокачка по магистрали начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Санкции Запада мешают разрешить ситуацию на газопроводе, в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности.