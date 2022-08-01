МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый день торговой недели и месяца умеренно растут и держатся выше 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Турция "нашла" альтернативу российским поставкам газа в Евросоюз

Фьючерсные контракты на поставку газа в сентябре (по индексу TTF) открыли сессию на отметке 2007,8 доллара за тысячу кубометров (−0,3% к расчётной цене пятницы — 2013,5 доллара). Вскоре котировки опустились до 1986,7 доллара, однако затем вновь выросли, и к 10.00 мск достигли ценового максимума первого часа торгов — 2066,6 доллара за тысячу кубометров (+2,6%).

Стоимость газа резко подскочила в прошлый понедельник после сообщения "Газпрома" о плане снижения с 27 июля поставок по ключевому газопроводу из России в Европу — "Северному потоку". Теперь они составляют не более 20% от проектной мощности магистрали и не превышает 33 миллионов кубометров в сутки.

В итоге среднемесячная расчётная цена газа на европейской бирже резко выросла по итогам месяца — более чем на 50%, с 1180 долларов за тысячу кубометров в июне до примерно 1805 долларов, следует из расчётов РИА Новости на основе данных ICE.

Что касается сравнения в годовом выражении, то фьючерсные контракты на газ по индексу хаба TTF (с ближайшей поставкой в августе и сентябре) торговались в июле в диапазоне 1530–2385 долларов за тысячу кубометров, тогда как в июле прошлого года они были дешевле в несколько раз и торговались ниже 500 долларов. А таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные агентством эксперты считают, что на рынок Европы продолжает давить сохраняющаяся напряжённость с поставками из России.