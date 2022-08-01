МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Великобритания ввиду ожиданий роста цен на нефть и сокращения мировых поставок энергоносителей введет запрет на страхование танкеров с российской нефтью чуть позже, чем ЕС, и к тому же только для поставок в саму Британию, пишет издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В Британии пожаловались, что Запад саботирует введение нефтяных санкций

Шестой пакет санкций Евросоюза против России включил, в том числе, запрет компаниям ЕС страховать и финансировать транспортировку нефти, в частности, по морским маршрутам, в третьи страны. Эта мера должна заработать через шесть месяцев после публикации пакета, то есть в начале декабря.

Издание в связи с этим указывает, что последние санкции Великобритании против России, одобренные парламентом в июле, запрещают страхование только судов, перевозящих российскую нефть в Великобританию, после 31 декабря.

"ЕС объявил о введении запрета по всему миру на предоставление морского страхования судам, перевозящим российскую нефть, два месяца назад, ожидая скоординированных действий с британским правительством. Однако Великобритания еще не ввела аналогичные ограничения. Участие Великобритании имеет решающее значение для эффективности любого такого запрета, поскольку Лондон является центром индустрии морского страхования", — поясняет издание.

Также Financial Times с ссылкой на официальные лица сообщает, что в Вашингтоне заявили, что США также планируют запретить относящиеся к перевозке нефти из РФ услуги, включая страхование, к тому времени, когда запрет ЕС вступит в полную силу в декабре. Но сначала Штаты и Британия хотят ввести ограничение на цены на нефть из России.