МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Газпром" за январь-июль 2022 года снизил добычу газа на 12%, до 262,4 миллиарда кубометров, сообщила компания. "Газпром" уменьшил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июле

"В январе-июле 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 262,4 миллиарда кубометров газа. Это на 12% (на 35,8 миллиарда кубометров) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении компании в ее официальном Telegram-канале.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2%, или на 3 миллиарда кубометров.

В 2021 году "Газпром" добыл 514,8 миллиарда кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше, чем в 2020 году. Показатель стал лучшим за последние 13 лет.