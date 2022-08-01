МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за январь-июль нынешнего года сократился на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 75,3 миллиарда кубометров газа, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Газпром" нарастил экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 миллиарда кубометров — на 34,7% (на 40 миллиардов кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — говорится в сообщении о результатах работы по итогам семи месяцев.

По итогам 2021 года компания увеличила экспорт в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров — до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории.