"Газпром" нарастил экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром": экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос на 60,9% за январь-июль
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9%, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания.
"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%", — сообщила компания на своем канале в мессенджере Telegram.
В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.
https://1prime.ru/energy/20220801/837661354.html
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