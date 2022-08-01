МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" за семь месяцев вырос на 60,9%, в июле поставки шли сверх суточных контрактных количеств, сообщила компания. "Газпром" уменьшил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июле

"Растет экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC: за семь месяцев он увеличился на 60,9%", — сообщила компания на своем канале в мессенджере Telegram.

В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта, также говорится в сообщении компании.