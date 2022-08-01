МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Мировой спрос на газ за семь месяцев 2022 года снизился на 35 миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ключевым фактором стало сокращение спроса в Евросоюзе, сообщает "Газпром". "Газпром" уменьшил экспорт газа в дальнее зарубежье в январе-июле

"По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 миллиардов кубометров относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за это же период сократилось на 31 миллиард кубометров", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Снижение потребления газа в регионе стало ключевым фактором сокращения спроса в мире, подчеркивает "Газпром".

Мировое потребление газа за первое полугодие, как сообщала компания в прошлом месяце, снизилось на 24 миллиарда кубометров, в Евросоюзе — на 27 миллиардов.