БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. В правительстве Германии заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока". Siemens устранила четверть неисправностей на турбинах, заявили в "Газпроме"

"Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно", — заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, отвечая на вопрос журналистов.

"Северный поток" является основной магистралью поставок газа "Газпрома" в Европу. Он возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.