БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. В правительстве Германии заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока".
"Турбина на месте, физическое местонахождение мне неизвестно", — заявил на брифинге в Берлине заместитель официального представителя кабмина Германии Вольфганг Бюхнер, отвечая на вопрос журналистов.
"Северный поток" является основной магистралью поставок газа "Газпрома" в Европу. Он возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
https://1prime.ru/energy/20220801/837661991.html
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