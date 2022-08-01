МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Газ в Латвию из России не поступает с 30 июля, в том числе поставок на 1 августа не запланировано, передает агентство LETA со ссылкой на оператора по транспортировке и хранению природного газа AS "Conexus Baltic Grid". В "Газпроме" зафиксировали снижение мирового спроса на газ

Ранее компания "Газпром" сообщила, что с 30 июля прекратила поставлять газ в Латвию в рамках июльской заявки из-за нарушений условий отбора газа.

"В последний раз природный газ поступал в Латвию через коннектор Корнети-Изборск в пятницу, 29 июля, когда в физических мощностях было зарегистрировано 31 167 мегаватт-часов газа. В свою очередь, в субботу, 30 июля, и в воскресенье, 31 июля, потоков не зарегистрировано. Точно так же нет утвержденных заявок на поставки природного газа из России в Латвию в понедельник", — говорится в сообщении.

Представители оператора также подтвердили агентству, что получили информацию от "Газпрома" о прекращении поставок природного газа.

Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года.

Ранее глава Latvijas gāze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика.